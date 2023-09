Der Frühling ist da, der Sommer auch bald! Villach feiert Saison­start mit einem inter­nationalen Paddel­festival Kärnten - Nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr lädt die Paddelstadt Villach erneut zum THE LAKE ROCKS SUP Festival mit erweitertem Renn- und Rahmenprogramm. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) hinten von links: Gilbert Blechschmid (Marketingleiter Kärntner Sparkasse), Gerhard Stroitz (Obmann Tourismusverband Villach), Harald Sobe (Sportstadtrat Villach), Rudi van Haven (SUP ALPS TROPHY) vorne von links: Michi Sternig (GF Tourismusverband Villach), Michi Kummerer (MJK Sportmarketing) © KK

Das Stand Up Paddeln ist weltweit eine der boomenden Wassersportarten und der Faaker See hat sich in den vergangenen Jahren zu einem besonders beliebten Treffpunkt für SUP-Fans entwickelt. Diesem Trend folgt das THE LAKES ROCKS Festival und so findet sich im 4-tägigen Programm die gesamte Vielfalt des SUP-Sports wieder. “Der Faaker See, ist bereits traditionell sehr gut als Treffpunkt für den sanften Wassersport etabliert und mit THE LAKES ROCKS haben wir im Vorjahr erfolgreich ein Leuchtturmevent geschaffen, das diese Positionierung noch weiter über die Grenzen hinaustragen soll,” schildert Tourismusverband Villach Obmann Gerhard Stroitz die Vision hinter der Veranstaltung.

Mehr Tage, mehr Rennen, mehr Rahmenprogramm

Mit einem stark erweiterten Programm wird das THE LAKES ROCKS Festival vom 18. bis zum 21. Mai 2023 zur größten SUP-Veranstaltung Österreichs und zum offiziellen Saisonauftakt der Paddelstadt Villach. Der Mittelpunkt des Festivals wird auch heuer wieder das SUP-Village beim Strandcamping Gruber in Faak sein. Hier starten nicht nur viele der Rahmenveranstaltungen, wie die SUP-Yoga-Sessions oder das große SUP-Picknick am Sonntag, sondern ein großes Testival-Angebot bietet vor Ort die Gelegenheit sich zu informieren und die neuesten Trends gleich auszuprobieren. Auch das Kurz- und Langdistanzrennen und der Teambewerb für Vereine, Unternehmen und Freundesgruppen starten vom SUP-Village aus. Das spektakuläre Tech Race findet, wie im Vorjahr, wieder vor der Zuschauerkulisse des Panorama Beach in Drobollach statt. Neu im Programm ist der Auftakt am Donnerstagabend auf der Drau direkt in der Villacher Altstadt. Beim City Race wird ein Boardercross-Bewerb der SUP-Alps Trophy Rennserie vor der Freizeitbase, beim Congress Center stattfinden.