Schwer verletzt Baum fiel zu Boden und traf Forstarbeiter am Kopf Stubenberg - Mittwochnachmittag, 15. März 2023, erlitt ein 62-Jähriger bei Forstarbeiten schwere Verletzungen. Der Mann wurde ins LKH Graz geflogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © 5min.at

Gegen 15 half ein 62-Jähriger seinem 57-jährigen Nachbarn bei Forstarbeiten in dessen Mischwald. Nachdem sich ein Baum mit rund 40 Zentimeter Durchmesser nach dem Fällen in den Ästen verkeilt hatte, holte der 57-Jährige seinen Traktor zu Hilfe, um mittels Seilwinde den Baum zu Boden zu ziehen. Der 62-Jährige blieb in der Zwischenzeit in der Nähe des Baumes stehen.

Baum fiel zu Boden

Als der Waldbesitzer den Traktor im Nahbereich des Baumes abgestellt hatte, brach plötzlich ein größerer Ast und der verkeilte Baum fiel zu Boden. Dabei wurde der 62-Jährige vom Baum am Kopf und im Schulterbereich getroffen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C 16 in das LKH Graz geflogen. Der Verletzte trug keinen Schutzhelm.