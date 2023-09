Im März & April

"Braut­kleider-Floh­markt" bei Silvia: Finde dein Kleid zwischen 100 und 600 Euro!

Villach - Bräute to be aufgepasst: Im Brautatelier Silvia kommen die Frühlingsgefühle hoch und im März und April gibt es wieder Hammer-Aktionstage, an denen hochwertige Brautkleider ab 100 Euro angeboten werden! Unbedingt vorbeischauen!

von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) Werbung