Allerdings hatte er keine Waffen Mur­park-Einsatz: "Verdächtige Person" konnte ausgeforscht werden Graz - Mittwochnachmittag, 15. März 2023, kam es wie berichtet zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Polizei wertete gemeinsam mit der Zeugin das Videomaterial aus. Ein Mann konnte ausgeforscht werden. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) © KK/drownedblueberry Artikel zum Thema Groß­einsatz beim Mur­park: Was ist da los?Keine Männer mit Waffen im Murpark gefunden: Polizei rückt ab

Wie berichtet, kam es gestern zu einem Großeinsatz beim Murpark. Aber wie kam es dazu? Eine 16-Jährige wählte den Notruf, nachdem sie meinte, einen Mann mit Schusswaffen gesehen zu haben. Sofort wurden zahlreiche Polizeikräfte mobilisiert, die das Einkaufszentrum schließlich nach der verdächtigen Person durchsuchten. Nach etwa einer Stunde wurde der Einsatz beendet. Es konnte kein Mann mit Schusswaffen im Einkaufszentrum gesichtet werden.

41-Jähriger ausgeforscht

Die Polizei wertete daher in weiterer Folge das Videomaterial gemeinsam mit der Zeugin aus. Dabei entdeckten sie einen Mann, auf den die Beschreibung passte. Allerdings hatte eine Polizeistreife vor Ort den Mann bei der Durchsuchung des Einkaufszentrums kontrolliert. “Es konnten keine Waffen bei ihm aufgefunden werden”, berichtet die Polizei. Nach Ausforschung der Daten des Mannes, begaben sich Beamte zu seiner Wohnadresse. Dort stimmte der 41-Jährige aus Graz einer freiwilligen Nachschau zu. Auch in seiner Wohnung konnten keine Waffen aufgefunden werden.

Falsche Angaben am Notruf

Die Angaben der “Zeugin” wichen stark ab. So mal sie am Notruf auch falsche Angaben zu ihrer Person machte. Sie behauptete 18 Jahre alt zu sein, anstatt 16 Jahre. Die Polizei nahm die Aussage der 16-Jährigen am Notruf sehr ernst und mobilisierte daher zahlreiche Kräfte. Ein bewaffneter Mann konnte im Einkaufszentrum allerdings nicht gefunden werden. Mehr dazu liest du hier. Laut bisherigen Erkenntnissen lag keine konkrete Gefahr für Personen vor. Aufgrund der abweichenden Angaben der Anzeigerin sind seitens der Polizei nun weitere Ermittlungen erforderlich. Noch immer ist nicht klar, ob die Aussage stimmte.