"Wir brauchen Veranstaltungen" JVP Klagenfurt: "Kein Feier­abend für After­work am Markt!" Klagenfurt - Die Veranstaltungsreihe „After Work Markt“ fand im heurigen Budget keine Berücksichtigung. Bürgermeister Christian Scheider möchte trotzdem eine Lösung zu finden, um den Fortbestand zu sichern. JVP-Obmann Julian Geier ist der Meinung: „Wir brauchen Veranstaltungen in der Klagenfurter Innenstadt und keine Schnellschüsse aus den Politbüros." von Redaktion 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © JVP Klagenfurt/KK

Derzeit flammen Diskussionen rund um die After Work Markt Veranstaltung auf, 5 Minuten berichtete. Eine lebendige Innenstadt für junge Menschen fordert nun die Junge Volkspartei Klagenfurt wiederholt ein und unterstützt die Weiterführung des beliebten After-Work-Marktes in Klagenfurt. „Die Veranstaltung, damals von unserem Stadtrat Markus Geiger ins Leben gerufen, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie für eine Belebung der Innenstadt sorgt und sich positiv auf den Wirtschaftsstandort auswirkt“, zeigt JVP-Obmann GR Julian Geier auf. Die Entscheidung, die Veranstaltung nicht mehr zu unterstützen, wird von der Jungen Volkspartei mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen. Geier: „Wir sind der Meinung, dass mehr solcher Veranstaltungen in der gesamten Innenstadt stattfinden sollten.“

“Lösung muss gefunden werden”

„Wir fordern den Vizebürgermeister auf, sich gemeinsam mit zuständigen Referenten und den Markt-Gastronomen ein Konzept zu überlegen, das die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt. Es darf keine politischen Schnellschüsse geben, sondern es ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und eine gemeinsame Basis für die Zukunft schaffen“, sagt Geier. Der After-Work-Markt und Donnerszenen seien Erfolgsbeispiele, die zeigen, dass Veranstaltungen in der Innenstadt positive Auswirkungen haben können. “Gemeinsame Konzepte und Kostenaufteilung müssen besprochen werden und so zu einer Lösung gefunden werden“, so JVP-Obmann GR Geier abschließend.