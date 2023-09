Recycling Ab April nimmt ASZ wieder kostenlos Silo­folien an Villach - Wichtiger Schritt für noch nachhaltigere Abfallwirtschaft und Landwirtschaft: Das ASZ sammelt im April und Mai wieder kostenlos Silofolien, die jetzt in großen Mengen anfallen und sorgt für Recycling des wertvollen Kunststoffs. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © Karin Wernig

Gerade jetzt, wenn die Winter-Futtervorräte für die Tiere langsam zu Ende gehen, verschwinden die riesigen Siloballen von den Feldern. Unmengen an wertvollen Kunststofffolien fallen an und müssen von den Landwirtinnen und Landwirten entsorgt werden. Im ASZ in der Drauwinkelstraße können die Villacher Bäuerinnen und Bauern die Agrarfolien auch heuer wieder kostenlos abgeben. „Wir sehen dies als wichtigen Beitrag zu noch mehr Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft und in der Landwirtschaft“, sagt ASZ-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Wir nehmen die Folien kostenlos entgegen, sie müssen nur sauber, trocken und besenrein sein.“

Folien abgeben

In der zweiten Einfahrt des ASZ, wo man auch Grün- und Baumschnitt abliefern kann, können die Folien abgegeben werden. Katholnig: „Unsere Mitarbeiter sammeln den wertvollen Kunststoff und sorgen dann dafür, dass er in die entsprechende Recyclingkette eingebracht wird.“ Die Gratis-Aktion gilt für Landwirtinnen und Landwirte aus dem Villacher Stadtgebiet, zur Überprüfung dient ein Meldezettel oder das KFZ-Kennzeichen. Die Serviceaktion wurde bereits im Vorjahr sehr gut angenommen. Im Oktober/November soll sie fortgesetzt werden. Stadtrat Christian Pober hatte den Antrag im Villacher Gemeinderat eingebracht und freut sich, dass die nachhaltige Innovation im Vorjahr bereits so viel Zuspruch erfuhr und fortgesetzt wird: „Die fachgerechte Entsorgung von Silofolien ist wichtig, durch eine konzertierte Sammelaktion an einigen Tagen im Jahr hilft man den Landwirten und der Umwelt.“