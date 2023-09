Buntes Programm: Der Osterhase kommt nach Spittal

Kinder aufgepasst! Holt euch in den teilnehmenden Betrieben der Spittaler Innenstadt euer Ostersackerl. Gestaltet es und bringt es in den Betrieb mit Namen versehen zurück. Ihr könnt es dann mit einer Überraschung befüllt am Gründonnerstags-Osterpicknick vom Osterhasen persönlich abholen. Nur solange der Vorrat reicht!