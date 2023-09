Aus- und Weiterbildungsinitiative BAU packt an: Teil­nehmer schließen erste Ausbildungs­runde ab Kärnten - Nach rund zwei Jahren „BAU packt an“ absolvierten gestern Nachmittag die angehenden Hochbauer den ersten Teil der Lehrabschlussprüfung. Mit der Aus- und Weiterbildungsinitiative „BAU packt an“ werden weiterhin gemeinschaftlich neue Wege gegangen und Weiterbildung neu gedacht. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (470 Wörter) "Bau packt an! – Die ersten Absolventen" © WKK Peter Just

Nach dem erfolgreichen Start des Projekts „BAU packt an“ im Jahr 2021 fand gestern der praktische Teil der Lehrabschlussprüfung im Hochbau statt. WK-Landesinnungsmeister Robert Rauter ist stolz auf die Teilnehmer sowie das Projekt: „Wir gratulieren den Teilnehmern zu ihrem Erfolg. Wenn sich die richtigen Personen zur richtigen Zeit mit wichtigen Fragen auseinandersetzen, kann etwas Wegweisendes entstehen. Wir wollen weiterhin Alternativen zur herkömmlichen Bildung anbieten und allen Interessierten eine gezielte Qualifizierung ermöglichen, um ihre Zukunft im Baugewerbe und auch unsere Zukunft als Baubranche zu sichern.“ Von einem „ganz besonderen Projekt“ sprach Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig: „Wir reden viel über Fachkräfteausbildung, Qualifikationsmaßnahmen, Zukunftsmodelle. Aber worum es uns tatsächlich immer geht, sind die Menschen, die wir damit erreichen. Und bei ‚Bau packt an‘ erreichen wir ganz tolle Menschen, die mit viel Engagement den Grundstein für einen guten weiteren Berufsweg legen.“

Gezielte Förderung

AMS Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig lobte die Treffgenauigkeit des Projekts: „Von der Hilfskraft bis zum Polier oder zur Polierin: Der Bau bietet sehr vielfältige Tätigkeitsfelder, die Qualifikationen auf verschiedenen Ausbildungsniveaus erfordern. Die gemeinsame Initiative ‚Bau packt an‘ setzt genau hier an und zielt darauf ab, potentielle Mitarbeiter:innen – durchaus auch Quereinsteiger:innen – genau dort abzuholen, wo sie stehen.“ Durch das Eingehen auf individuelle Fähigkeiten und das modulare System hätten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, erklärte Wedenig: „Die Teilabschlüsse wirken dabei zusätzlich motivierend.“

„Für unseren Wirtschaftsstandort Kärnten sind qualifizierte Fachkräfte von zentraler Bedeutung, was eine fundierte und realitätsnahe Ausbildung unerlässlich macht“, so WKK-Präsident Jürgen Mandl. „Dieses Projekt ist unter schwierigen Umständen gestartet und hatte auch seitdem mit einigen herausfordernden Situationen zu kämpfen. Umso mehr freut es mich zum Abschluss des ersten Durchlaufs zu gratulieren. Die gemeinsame Initiative hat sich als erfolgreiche Möglichkeit erwiesen, um Hilfskräfte und auch Quereinsteiger:innen in der Baubranche gezielt zu qualifizieren und ihnen den Weg zur Fachkraft zu ebnen.“

Erwachsenenbildung wird wichtiger

Die Idee hinter der Aus- und Weiterbildungsoffensive „BAU packt an“ ist es, Erwachsenenbildung neu zu denken und somit näher an die Realität in den Unternehmen und dem Arbeitsmarkt zu bringen. „Die modulare Form ermöglicht, flexibler und inklusiver agieren zu können. Dieses Modell hat sich im letzten Jahr in der Praxis bewährt und immer weiter in der Branche etabliert“, unterstrich Landesinnungsmeister Rauter und ist überzeugt: „Die Relevanz der Erwachsenenbildung wird in den nächsten Jahren weiter steigen.“ Diese Ansicht teilt auch Alois Peer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Kärnten: „Bildung ist der Schlüssel zur Sicherung und Verbesserung der Beschäftigungssituation in der Baubranche. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Beschäftigte die Möglichkeit bekommen, Weiterbildungsangebote zu nutzen, um damit auch mehr Einkommen zu lukrieren.”