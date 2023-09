Einsätze häufen sich Evakuierungen setzen Schülern zu: "Manche hatten sogar Panik­attacken" Klagenfurt - Ein schlechter Scherz, der für mehr Panik als Lacher sorgt: Da sind sich die Schüler Mattia, Alina und Eliano einig. In ihrer Schule ging heute Vormittag wieder der Alarm los. Alle Schüler mussten evakuiert werden. von Sabrina Tischler 5 Minuten Lesezeit (610 Wörter) Interview © 5min.at

Kurz nach 11 Uhr ging wieder der Alarm im Klagenfurter Schulzentrum los. Hunderte Schüler mussten das Schulgebäude schnellstmöglich verlassen und wurden zu den Sammelorten gebracht. Bereits zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit kam es zu einem Polizeieinsatz im Schulzentrum. Dieses Mal war die Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep). Auslöser war wieder eine Drohung am Damen WC. Mehr dazu liest du hier.

“Es ist nicht mehr lustig”

Bei manchen Schülern löste die Evakuierung im ersten Moment Panik aus. Die Polizei konnte wenig später Entwarnung geben. Schüler wie Mattia (18), Alina (19) und Eliano (20) finden diese Vorfälle schon gar nicht mehr lustig. Sie wünschen sich, dass diese Aktionen endlich aufhören. Im Interview mit 5 Minuten äußern sie ihre Meinung.

5min.at: Wie hast du dich gefühlt?

Mattia: Also es war nichts Neues, denn wir haben diese Situation schon gehabt. Aber im ersten Moment glaubte man dieses Mal ja, dass es ein Waffenalarm war. Ich finde diese ganze Situation sehr schlecht, denn es werden noch Personen eine solche Dummheit machen und am Ende wird es keiner mehr glauben, dass es wirklich etwas Ernstes ist.

Alina: Im ersten Moment war es für uns alle ein Schock, weil wir das ja schon gehabt haben letzte Woche. Dazu kommt noch, dass wir eine Maturaklasse sind und die ganze Klasse sowieso schon gestresst ist. Wir waren überfordert mit der Situation, weil wir nicht wissen, ob das jetzt Ernst ist oder ein Spaß.

Eliano: Komische Situation. Mittlerweile wissen wir halt nicht mehr, was ernst gemeint ist oder wer sich einen schlechten Scherz erlaubt. Mit diesem Thema ist aber eigentlich nicht zu spaßen, vereinzelt bekommen manche Schüler richtige Panikattacken.

5min.at: Was ist deine Meinung zu diesen Aktionen, was hältst du davon?

Mattia: Ich finde diese ganze Situation echt unpassend, denn am Ende wird es keiner mehr ernst nehmen.

Alina: Auf der einen Seite weiß man nicht, inwiefern man das ernst nehmen kann. Wenn es dann nur ein Spaß ist, finde ich es erstens einfach unnötig und zweitens gibt es einige, die das sehr ernst nehmen und haben große Angst und dann ist es am Ende doch nur ein „Spaß“. Also ich finde es ziemlich lächerlich und unnötig. Aber ich finde es auch gut, dass es trotzdem immer ernst genommen wird, man weiß ja nie.

Eliano: Meiner Meinung nach verstehen die Leute noch nicht mal, was das für Auswirkungen mit sich bringt. Die ganzen Kosten der Einsätze bis hin zu Schäden, die Leute mit schwacher Psyche erleiden. Weiters wird mit der Zeit bestimmt auch an der Ernsthaftigkeit dieser Drohungen gezweifelt werden, was vielleicht zu Unterschätzungen in ernsten Szenarien führt.

5min.at: Hast du auch einen Appell an die Verantwortlichen? Oder möchtest du sonst noch etwas dazu sagen?

Mattia: Bitte hört auf damit, denn es ist nicht mehr lustig und nur mehr anstrengend für die Beteiligten. Es ist ein großer Aufwand für die Polizeikräfte, welche das ganze Gebäude umsonst durchsuchen müssen.

Alina: Ich hoffe, dass das Ganze bald aufhört. Ich bitte die Verantwortlichen wirklich über ihre Taten nachzudenken und an die Schüler zu denken, für die die Schulzeit gerade sehr wichtig ist (Matura). Man sollte hierbei natürlich auch an die Menschen denken, die in ihrem Leben schon schlimme Erfahrungen machen mussten (zb.: Krieg oder Bedrohung). Die sind wahrscheinlich dann auch ziemlich betroffen von solchen Fällen, die dann aber eigentlich ein „Spaß“ sind.

Eliano: Ja, hört auf mit solchen Scherzen. So ein Thema sollte nicht für Späße genutzt werden!