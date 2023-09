Wow! Gratulation: KAC U18 holte sich den Nach­wuchs-Meistertitel 2023 Klagenfurt - Der Eishockey Club KAC U18i spielte am Mittwoch, 15. März 2023, gegen UTE Budapest um den Meistertitel - mit Erfolg. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) © Montage: 5min.at/ zVg EC-KAC

Der erste Nachwuchs-Meistertitel 2023 ist eingefahren: Die jungen Rotjacken küren sich zum ersten Champion der internationalen U18-Liga und fahren damit in dieser Altersklasse ihren sechsten Meistertitel hintereinander ein! Das fünfte und entscheidende Finalspiel gegen die Újpesti Jégkorong Akadémia aus Budapest endete am Mittwochabend vor 430 Fans in der Heidi Horten-Arena mit 5:2. Herzlichen Glückwunsch!