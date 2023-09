Erst gestern kam es in einer Schule in Spittal zu einer Bombendrohung, 5 Minuten berichtete. Heute ereignete sich schon wieder ein ähnlicher Vorfall. Diesmal ist die Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in Klagenfurt betroffen. Am Damen WC wurde eine Drohung gefunden, dass eine Bombe hochgehen werde. Es ist bereits der zweite Fall dieser Art in der Bildungseinrichtung. Das Gebäude wird aktuell evakuiert, wie die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. Auch ein Hubschrauber ist wieder im Einsatz.

Waffenalarm?

In den sozialen Medien häufen sich aktuell Vermutungen, dass es sich sogar um einen Waffen-Alarm gehandelt haben soll. Dies kann die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten jedoch nicht bestätigen.

Fälle häufen sich

Es handelt sich um die fünfte Bombendrohung in Kärnten innerhalb eines kurzen Zeitraums. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es bereits zu Bombendrohungen in Schulen in Spittal, St. Veit und Klagenfurt. Jedes Mal mussten zahlreiche Einsatzkräfte ausrücken.

“Das ist kein Spaß”

Nochmals weist Polizei-Sprecherin Waltraud Dullnig gegenüber 5 Minuten auf den Ernst der Lage hin: “Das ist kein Spaß. Wenn der Verdächtige ausgeforscht wird, dann werden ihm tausende Euro an Einsatzkosten verrechnet und er bekommt eine Anzeige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.” Mehr dazu hier. Der Schüler Adis (17) zeigte im Interview mit 5 Minuten ebenso wenig Verständnis für die Aktion und für den Täter: “Wer auch immer das war, ist einfach nur dumm und wollte vermutlich einfach keinen Unterricht haben. Man sollte aber bedenken: Das ist kein Spaß. Irgendwann wird niemand mehr die Drohungen ernst nehmen und wenn dann etwas passiert, haben wir ein Problem. Es ist einfach nur unnötig und nicht lustig.”

Polizei gibt Entwarnung

Nach rund zwei Stunden im Einsatz konnte die Polizei Entwarnung geben. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Der Unterricht wurde fortgesetzt.