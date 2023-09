Die Vorfälle scheinen kein Ende zu nehmen. Erst gestern kam es in einer Schule in Spittal zu einer Bombendrohung, 5 Minuten berichtete. Heute ereignete sich schon wieder ein ähnlicher Vorfall. Die Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in Klagenfurt war betroffen. Es ist bereits der zweite Fall dieser Art in der Bildungseinrichtung. Das Gebäude musste erneut evakuiert werden. Mehr dazu hier.

Auch Schule in Villach evakuiert

Doch das war nicht der einzige Polizeieinsatz am heutigen Tag. Wenig später kam es auch in Villach zu einem Zwischenfall. Aktuell wird die Fachberufsschule Villach evakuiert, hunderte Schüler sind betroffen. Die Hintergründe sind noch unklar. Vermutet wird jedoch, dass es auch hier eine Bombendrohung gab. Mehrere Polizeibeamte und Rettungskräfte sind vor Ort. Im Einsatzbereich kommt es aktuell zum Stau, weil Schüler auf die andere Straßenseite gelangen müssen, wie Augenzeugen berichten. Auch hier konnte allerdings recht rasch Entwarnung gegeben werden – es wurde kein Sprengstoff gefunden.