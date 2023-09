Pilotprojekt Gegen Gewalt: Workshop auf Augen­höhe in Klagenfurter Schule Klagenfurt - Im Rahmen des Projektes HERA werden Jugendliche zu Gewaltpräventions-Experten ausgebildet. Diese hielten am Donnerstag, 15. März 2023, im Zuge eines Pilotprojektes, an der Mittelschule St. Peter einen ersten Workshop. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) Gesundheitsreferent Franz Petritz,Birgit Trattler, Jutta Hafner-Sorger, Karoline Kurnig-Gruber, Schulleiterin der MS St. Peter Filipovic Rafaela, Klassenlehrerin, Schüler und Trainerinnen mit ausgebildeten Peers zur Gewaltprävention vom EqualiZ. © StadtKommunikation/Wajand

Jugendliche der 4c Klasse der Mittelschule St. Peter erhielten erstmals in der Stadt Klagenfurt die Möglichkeit, an so einem Workshop des Projektes HERA teilzunehmen und aktiv mitzuwirken. Jugendliche mit Migrationshintergrund, kamen in die Schule und führten diesen Workshop. Da es sich bei den Jugendlichen-Vortragenden sowie den Zuhörern um Gleichaltrige handelt, können Gespräche auf Augenhöhe geführt werden. Dieses Pilotprojekt wurde zusammen mit dem EqualiZ durchgeführt. Finanziert wurde diese Maßnahmen von der Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie.

Vorbildrolle auf Augenhöhe

„In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, sich mit Themen wie Gewaltprävention schon früh auseinanderzusetzen. Für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft sind solche Workshops essentiell“, so Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Bei dem Workshop sollen diese, durch HERA ausgebildeten, jugendlichen Experten ihr Wissen weitergeben. Dabei sollen die Vortragenden als Vorbilder für die gleichaltrigen Zuhörer fungieren und ihre Erfahrungen teilen. Fragestellungen wie: Was ist Gewalt und welche Formen gibt es? Was haben Geschlechterrollenbilder damit zu tun? Was kann ich dagegen tun? wurden dabei behandelt. Im April 2023 startet eine neue Ausbildungsgruppe für Mädchen und Burschen im Zuge des Projektes HERA. Es gibt noch freie Plätze.