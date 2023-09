Für ein sauberes Zuhause "Wir achten auf die kleinen Dinge": Mit Min'as den Frühjahr­sputz überstehen Villach - Ein sauberes und aufgeräumtes Zuhause ist der Traum vieler Menschen. Aber in der Realität kann es schwierig sein, genug Zeit und Energie zu finden, um sein Zuhause wirklich gründlich zu reinigen. Hier kommt die Reinigungsfirma Min'as ins Spiel. Egal ob Unternehmen mit großen Büroräumen oder Privatkunden mit kleinen Räumlichkeiten, nach dem Besuch von Min'as erstrahlen deine vier Wände im neuen Glanz. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (289 Wörter) Werbung Jasmina Piskonic und ihr Team kümmern sich um Reinigungen aller Art. © Minas/Anita-Arneitz

Der Frühling steht vor der Tür: Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz! Aber wer hat die Zeit und Energie, um das ganze Haus von oben bis unten zu reinigen? Lasse dir von Min’as helfen! Die junge Reinigungsfirma bietet professionelle Reinigungsdienste für deinen Frühjahrsputz an. Das erfahrene und geschulte Team reinigt deine Räumlichkeiten gründlich und effizient, sodass du dich zurücklehnen und den Frühling genießen kannst.

Für ein sauberes und gesundes Zuhause

“Mir war schon immer bewusst, wie wichtig Sauberkeit ist”, erzählt Jasmina Piskonic, Geschäftsführerin von Min’as Meister-Reinigungsdienst im Gespräch mit 5-Minuten. Während der Covid-Krise hat die Jungunternehmerin im März 2020 beschlossen, ihre Leidenschaft zur Reinigung zu nutzen und sich in der Reinigungsbranche selbstständig zu machen. Mit ihrem Unternehmen Min’as Meister-Reinigungsdienst hat sie sich auf die Reinigung von Gebäuden, Büros, Stiegenhäusern, Krankenhäusern, Ordinationen, Fassaden, Fenstern, Teppichen sowie Baugrob- und Baufeinreinigung spezialisiert. “Ich habe mein Fachwissen für gewissenhafte und gründliche Arbeit durch meine jahrzehntelange Erfahrung sowie meinen Meisterbrief in der Reinigungsbranche erworben”, beschreibt Piskonic.

Die Gebäudereinigung-Meisterin und ihr Team kümmern sich um dein Anliegen. © Minas/Anita-Arneitz

Nachhaltigkeit & Sauberkeit im Fokus

Es gibt viele Reinigungsunternehmen da draußen, doch wieso ist Min’as die beste Wahl? “Wir bieten eine umfassende Reinigungsdienstleistung an und gehen über das hinaus, was in unserem Vertrag vereinbart wurde. Wir sind stets bemüht, auch Dinge zu reinigen, die nicht explizit vereinbart wurden, um sicherzustellen, dass das Zuhause oder Büro unserer Kunden makellos sauber ist”, erklärt Piskonic. Die Reinigungsfirma legt auch großen Wert auf die Umwelt, denn das Team verwendet ausschließlich hochwertige, ökologische Reinigungsmittel und moderne Ausrüstung um gründlich zu reinigen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Also worauf noch warten?