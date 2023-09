Bereit zum Angriff "Wir gewinnen morgen": Villacher "Adler" fühlen sich sieges­sicher Villach - Morgen, 17. März 2023, kommt es zum fünften Spiel der Eishockey-Playoff-Serie zwischen den „Adlern“ und den Lokalrivalen aus Klagenfurt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) Der VSV fühlt sich bereit und siegessicher. © VSV / Krammer

„Wir waren in drei von vier Matches das bessere Team, scheiterten an Kleinigkeiten, vor allem an mangelnder Effizienz, vielleicht auch an etwas Spielglück. Wir starten morgen die Aufholjagd, mit einem Sieg sind wir zurück in der Serie. Es sind immer vier Siege nötig, jetzt müssen wir drei Spiele hintereinander gewinnen – das schaffen wir. Die Entscheidung fällt sicher in einem siebten Spiel in Villach“, so VSV-Assistant-Captain Philipp Lindner.

Glück war nicht auf ihrer Seite

Die „Adler“ haderten nach der unglücklichen Niederlage in Spiel 4 zuletzt in Klagenfurt mit mangelnder Effektivität. Vor allem im ersten Abschnitt ließ man eine ganze Reihe an Top-Torchancen liegen, schaffte es nach der 0:1-Führung durch Maximilian Rebernig nicht, mit weiteren Treffern schon das Match vorzeitig zu entscheiden. Auch mit entsprechendem Spielglück war man in der Serie bisher nicht gesegnet.

Mit dem “Blauen Bluat“ zum Sieg

Da spielen wir richtig gut und schaffen es nicht, die entsprechenden Tore zu machen, um zu gewinnen. Wir werden deshalb morgen noch härter arbeiten, um die Effektivität sowie das Glück zu erzwingen. Ich bin mir sicher: Wir siegen morgen und drehen dann noch die Serie,“ so Collins. Gelingen soll der erste Schritt, um die Serie zu drehen mit mehr Effizienz beim Verwerten der Torchancen sowie den bekannten Villacher Tugenden – Kampfgeist, Herz, Leidenschaft sowie einem unbändigen Siegeswillen. Also, mit dem sogenannten “Blauen Bluat“. Der EC iDM Wärmepumpen VSV mit Headcoach Rob Daum muss morgen weiterhin auf den gesperrten Goalie J.P. Lamoureux sowie auf den verletzten Benjamin Lanzinger verzichten.