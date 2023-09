Einsätze aufgrund von Bombendrohungen häufen sich derzeit in Kärnten. Kürzlich wurde bereits der dritte Polizeieinsatz dieser Art am heutigen Tag gemeldet. Nun soll eine Neue Mittelschule in Waidmannsdorf betroffen sein. Die Polizei bestätigt auf Anfrage eine Einsatz wegen “gefährlicher Drohung”. Beamte sind vor Ort, das Gebäude wurde evakuiert. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Da sich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls kaum noch Schüler im Gebäude befunden haben, war auch eine Evakuierung nur noch in kleinerem Maße nötig. Auch auf der Mittelschule konnte schlussendlich von den Einsatzkräften kein Sprengstoff gefunden werden.

Dritter Einsatz an einem Tag

Am frühen Nachmittag gab es bereits einen Einsatz in der Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in Klagenfurt. Am Damen WC wurde eine Drohung gefunden, dass eine Bombe hochgehen werde. Es ist bereits der zweite Fall dieser Art in der Bildungseinrichtung. Das Gebäude wurde evakuiert. Mehr dazu hier. Wenig später kam es zu einem ähnlichen Vorfall in Villach. Hier wurde eine Berufsschule evakuiert. Mehr dazu liest du hier.