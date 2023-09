Es wird ernst Volle Konzentration: Der KAC setzt auf Defensive und Stabilität Klagenfurt - Der KAC hat drei der ersten vier Begegnungen in der Playoff-Viertelfinalserie mit dem VSV gewonnen und benötigt noch einen weiteren Sieg, um in das Halbfinale aufzusteigen. Die Rotjacken befinden sich also in einer sehr guten Ausgangssituation. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) © VSV / Krammer

In jedem der bisher 14 Fälle, in denen Klagenfurt im „Best-of-Seven“-Format über eine 3:1-Führung verfügte, entschied man die Serie für sich, davon 13 Mal hintereinander gleich im fünften Spiel. Der KAC wurde in der laufenden Spielzeit in keinem seiner vier Auswärtsspiele in der Draustadt in regulärer Spielzeit bezwungen, konnten sich die Adler Anfang Dezember noch im Penaltyschießen durchsetzen, so folgten seither drei Klagenfurter Auswärtserfolge in Villach hintereinander.

Fünf Verletzungen und ein Comeback

Neben den bereits vier verletzten Ausfällen müssen die Klagenfurter am Freitag auch auf Matt Fraser verzichten. Der Torschütze vom Dienstag zog sich in der Endphase der vierten Begegnung eine schwere Unterkörperverletzung zu und wird in der laufenden Saison nicht mehr auf das Eis zurückkehren. Hingegen wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen ist Rihards Bukarts.

Volle Konzentration aufs Spiel

„Wir wissen, wie Villach spielt und wie man gegen sie spielt. In den ersten vier Begegnungen haben wir uns in eine gute Ausgangsposition gebracht, aber es gilt unverändert, den Fokus auf das nächste Spiel und nichts anderes zu richten. Am Freitag erwartet uns die bisher schwierigste Partie in dieser Serie, denn der VSV wird „All-In“ gehen. Es wird wieder eine prickelnde Atmosphäre herrschen, das beflügelt uns. Unsere Konzentration muss ganz klar der Defensive und deren Stabilität gelten“, ist sich der Stürmer Simeon Schwinger sicher.