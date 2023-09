Aktuell Meter­hohe Rauch­wolken über Kühns­dorfer Entsorgungs­firma Kühnsdorf - Derzeit läuft ein Brandeinsatz bei einem Entsorgungsbetrieb in Kühnsdorf. Die meterhohen Rauchwolken sind bereits aus der Ferne zu sehen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © FF Kühnsdorf

Bei einem Entsorgungsdienst in Völkermarkt ist am heutigen Nachmittag ein Brand ausgebrochen. “Die Feuerwehr ist derzeit dort im Löscheinsatz”, berichtet Brandinspektor Sandro Turk vom Bezirksfeuerwehrkommando Völkermarkt. Brandursache und ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt. Dem Vernehmen nach ist das Feuer in einer Halle ausgebrochen, konnte von den Florianis allerdings unter Kontrolle gebracht werden. Die ersten Feuerwehren rücken bereits wieder ab. Insgesamt standen sieben im Einsatz.

Eingesetzte Feuerwehren: FF Gablern

FF Eberndorf

FF Völkermarkt

FF Edling

FF Stein im Jauntal

FF Peratschitzen

FF Kühnsdorf

Update 18.30 Uhr: Keine Verletzten, Brand-Aus

Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Er war in einer Lagerhallte bei Elektroschrott ausgebrochen und konnte von den Mitarbeitern nicht mehr gelöscht werden – die Feuerwehren mussten daher anrücken. Verletzt wurde jedoch bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Insgesamt standen knapp 150 Florianis vor Ort im Einsatz, wie die Polizei berichtet.