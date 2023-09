Florianis sind vor Ort Balkon in Vollbrand: Feuerwehr-Großeinsatz in Feldkirchen Feldkirchen - Heute Nachmittag stand in Feldkirchen der Balkon einer Wohnung in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten das Feuer mittlerweile unter Kontrolle bringen und löschen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © Leserfoto

Meterhohe Rauchwolken steigen über einem Wohnblock in Feldkirchen auf. Dort stand heute Nachmittag gegen 13.45 Uhr der Balkon einer Wohnung in Vollbrand, bestätigte die Polizei. “Personen sind keine zu Schaden gekommen”, so der Pressesprecher gegenüber 5 Minuten. Die Brandursache sei, genau wie die Höhe des Schadens aktuell noch unbekannt. Das Feuer konnte mittlerweile jedenfalls gelöscht werden. Im Einsatz standen 28 Kräfte der FF Feldkirchen, Waiern und Tschwarzen. Weitere Erhebungen betreffend der Brandursache werden geführt.