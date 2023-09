eBundesliga Wahnsinn: Austria Klagenfurt kickt sich ins Finale nach Wien Klagenfurt - Die Austria Klagenfurt mischt auch in der eBundesliga ihre Konkurrenz mächtig auf: Nach elf Runden im Grunddurchgang qualifizierte sich das Quartett um Kapitän Robert Divkovic auf Rang fünf der Tabelle für das große Finale am 26. März 2023 im Museumsquartier in Wien. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels/evg kowalievska

Es ist ein bemerkenswerter Erfolg, dass den Waidmannsdorfern im Teambewerb schon im zweiten Jahr nach der Gründung der eFootball-Abteilung der Sprung in den Kreis der Besten gelang. Zuvor konnten sich mit Heinz Knapp und Nico Pankratz bereits zwei Spieler der Austria auch für die Meisterschaft im Einzelbewerb qualifizieren.

Finale in Wien

Stand das Team in ihrer Debüt-Saison noch auf dem vorletzten Platz, überzeugten die Violetten in dieser Saison von Beginn an und überraschten die Konkurrenz mit Siegen. Nun gilt es für Robert Divkovic, Heinz Knapp, Justin Eck und Nico Pankratz am 26. März im Museumsquartier in Wien, nach der Punkteteilung auf die guten Leistungen im Grunddurchgang aufzubauen und die Austria Klagenfurt beim größten Offline-Turnier des Jahres bestmöglich zu vertreten.

Saison bereits jetzt schon sehr erfolgreich

„Wir sind sehr stolz auf unsere Burschen, die Austria Klagenfurt herausragend repräsentiert haben. Ganz egal, was beim Finale in Wien herausspringt, die Saison ist bereits jetzt ein großer Erfolg. Das heißt aber nicht, dass wir schon satt sind. Wir treten in Wien an, um so gut wie möglich abzuschneiden und die Top-Teams zu ärgern“, versichert Vincent Schmitz, Manager eFootball bei den Violetten.