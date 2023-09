Zwei Fälle bekannt geworden Mit diesem Trick wollen Betrüger eure Konten plündern Kärnten - Betrüger haben es wieder auf die ältere Generation abgesehen. Gerade heute sind zwei Fälle des Sohn-Tochter-Tricks in Kärnten bekannt geworden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © Fotomontage Leserfoto & Pexels / Marcus Aurelius Artikel zum Thema Sohn-Trick: Bank­angestellte rettete Wolfs­bergerin vor Betrug

Der Sohn-Tochter-Trick scheint in Kärnten wieder an Fahrt aufzunehmen. Nachdem bereits in Wolfsberg heute ein Fall vonseiten der Polizei an die Medien ging, bei dem die Geschädigte allerdings ihr Geld wieder zurückbekam – wir haben berichtet – hatte eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal nicht so viel Glück. Sie hatte gestern, am 15. März, eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter bekommen, die ihr Handy verloren haben soll. In weiterer Folge überwies der Ehemann der 68-Jährigen mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Konto.