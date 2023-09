Unglaublich! Extremsportler Franz Müllner zog 80 Tonnen-Lokomotive Graz - Der Salzburger Franz Müllner alias „The Austrian Rock“ zog am 16. März 2023 zu Trainingszwecken eine 80 Tonnen schwere Diesellokomotive der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH. Die GKB-Lokomotive der Baureihe 2016 wurde vom 53-jährigen Tamsweger Extremsportler am Werkstättengelände in Graz über etwa 100 Meter nur per Muskelkraft bewegt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) © GKB_Eder

Der Kraftakt dient, als Vorbereitung für sein Vorhaben, einen neuen Weltrekord in Peru aufzustellen. Beim Weltrekordversuch für 7 Kontinente – 7 Weltrekorde will der österreichische Extremsportler Franz Müllner in Südamerika nämlich eine Lokomotive der Inca Rail, einer der höchstgelegen Zugstrecken der Welt am Fuße des Machu Pichu, ziehen. Ganze 50 offizielle Weltrekorde hat der österreichische Extremsportler bereits, aber der “Austrian Rock” will noch mehr. Neben der Lokomotive in Peru, will Franz Müllner unter anderem ein Unterseeboot und sogar einen Eisberg durch reine Muskelkraft bewegen.

Weltrekordtraining mit 80 Tonnen-Lok

Die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH und andere österreichische Unternehmen unterstützen Müllner durch die Bereitstellung von Ressourcen für das Training. Heute war es die 80 Tonnen-Lokomotiv, die der Extremsportler zog. Die dieselelektrische Lokomotive mit der Nummer 2016.922 hat eine Länge über Puffer (LÜP) von 19,275 Meter, eine Breite von 2,78 Meter und ist 80 Tonnen schwer. Mit 2000 Kilowatt (kW) Leistung, entwickelt sie eine Anzugskraft von 235 Kilonewton (kN) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Eine Tankfüllung der Lokomotive fasst ganze 2800 Liter Diesel.