Beim Weltcupfinale Marco Schwarz im Super-G auf Platz zwei gerast Radenthein / Soldeu - Beim Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) ist heute ein Kärntner fast ganz oben am Podest gelandet. Marco Schwarz wurde im Super-G nur von einem anderen Marco geschlagen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO - Platz 2 wurde es heute für Marco Schwarz im letzten Super-G des diesjährigen Weltcupwinters. © wikimedia

Platz 2 wurde es beim letzten Super-G des diesjährigen Weltcupwinters für Marco Schwarz. Auch heute konnte er wieder seine tollen Speedfähigkeiten vorführen und wurde lediglich vom Dominator der heurigen Saison, Marco Odermatt aus der Schweiz, geschlagen. 29 Hundertstel fehlten Schwarz schlussendlich auf den ganz großen Wurf. Mit den beiden Marcos landete noch der Norweger Alexander Aamodt Kilde am Podium. Er hatte einen Rückstand von 71 Hundertstel auf Odermatt. Am Wochenende folgen noch ein Riesentorlauf und ein Slalom – in beiden Disziplinen zählt Schwarz als Podiumskandidat.