Züge fahren nicht Wald­brände vor den Toren von Graz: Über 130 Florianis im Einsatz Graz-Umgebung - Momentan bekämpfen über 130 Florianis die Flammen in einem Wald in Graz-Umgebung. Ein Brand bei einem Bahndamm soll auf den Wald daneben übergegriffen haben. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter) © Feuerwehr Friesach Wörth

Großeinsatz der Feuerwehren: 14 Wehren mit mehr als 130 Kräften bekämpften mehrere Brände in einem Wald nördlich von Frohnleiten. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Güterzug von Wiener Neustadt kommend in Richtung Graz. Während der Fahrt kam es bei zwei Anhängern zu Störungen an den Bremsen, die einen permanenten Funkenflug verursachten. Aufgrund der Trockenheit dürften die Funken im Bereich Frohnleiten vier kleinere und einen großen Brandherd ausgelöst haben. Die kleineren Brände konnten von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Hauptbrand im unwegsamen Gelände erreichte ein Ausmaß von etwa einem halben Hektar.

Züge verkehren nicht

Wegen des Feuerwehreinsatzes verkehren keine Züge zwischen Frohnleiten und Mixnitz-Bärenschützklamm, wie die ÖBB informieren. Die Sperre dauert noch länger an. “Für den Nahverkehr sind Busse auf dieser Strecke unterwegs. Ein Schienenersatzverkehr ist für Fernverkehrszüge zwischen Bruck a. d. Mur und Graz Hbf eingerichtet”, heißt es seitens der ÖBB.

Update 21 Uhr: Züge fahren wieder, Brand unter Kontrolle

Der Brand scheint mittlerweile wieder unter Kontrolle zu sein. Einige Einsatzkräfte bleiben nun noch über Nacht und halten Brandwache. Ein „Brand aus“ konnte bislang noch nicht gegeben werden, da die Gefahr auf versteckte Glutnester besteht. Morgen Vormittag soll das Gebiet dann mit einer Drohne begutachtet werden. Auch die Züge fahren, laut Auskunft der ÖBB, wieder, Verspätungen sind aber weiter nicht auszuschließen.