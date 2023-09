Bei Windlotterie Kärntner Skisprung-Ass Tschofenig holt zweiten Podest­platz Hohenthurn / Lillehammer - Den zweiten Podestplatz seiner Karriere konnte heute Kärntens Skisprung-Ass Daniel Tschofenig mit Platz 3 in Lillehammer feiern. Zur Halbzeit war er gar noch in Führung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) Im Bild: Daniel Tschofenig in jungen Jahren. Mittlerweile hat er den zweiten Podestplatz seiner Karriere geholt. © KSG

Am heutigen Donnerstag konnte der Hohenthurner Daniel Tschofenig den zweiten Podestplatz seiner Karriere feiern. Der junge Kärntner war nach dem ersten Durchgang sogar in Führung gelegen und musste sich schlussendlich in einer Windlotterie nur von Dawid Kubacki aus Polen und dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben. 9,2 Punkte waren es, die Tschofenig auf seinen ersten Einzelsieg im Herren-Weltcup der Skispringer fehlten.