15 Millionen Jahre alt Sensations­fund im Koralm­tunnel: Uralt-Salamander ausgegraben Koralmtunnel - Beim Bau des Koralmtunnels machten die Arbeiter der ÖBB auch sensationelle fossile Funde, von denen einer bei Norbert Kranzelbinder in Pörtschach landete: Einen 15 Millionen Jahre alten, versteinerten Salamander buddelte die Bohrmaschine heraus. Und er soll nicht das einzige Fossil sein, das beim Bau des Koralmtunnels zum Vorschein kam. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Exklusiv Norbert Kranzelbinder und der Millionen Jahre alte Salamander. © Wrussnig

Für die ÖBB war es lediglich taubes Gestein, das tonnenweise aus dem Tunnel heraus gefördert wurde. Doch es gab Spezialisten, die den zu Tage geförderten Steinhaufen noch ein Mal nach eventuellen Fossilien durchsuchten. Eines Tages klingelte bei dem Edelsteinexperten das Telefon: “Da wurde mir ein Fund aus dem Tunnel angeboten, zwar kein Kristall aber dafür ein 15 Millionen Jahre alter Salamander”, freute sich Kranzelbinder, der sich nebenbei auch mit Fossilien beschäftigt. Stolz präsentierte er 5 Minuten exklusiv den Fund, der in seinem Geschäft in einer Vitrine sorgfältig beschriftet ausgestellt ist.

Fund bekommt Ehrenplatz in Geschäft

“Fossiler Salamander Chelotriton sp. Alter: Miocän, ca. 15 Millionen Jahre vom Koralm-Tunnelbau Kärnten”, ist da in handgeschriebener Schrift zu lesen. Kranzelbinder: “In den vielen Tonnen Gestein, das beim Bau aus dem Berg geholt wurde, sollen noch viele andere Millionen Jahre alte Fossilien zu finden gewesen sein, wurde mir erzählt.” Diese werden jetzt wohl so manche Wand in der Wohnung der Mitarbeiter zieren. Der Edelsteinexperte will dem Fund als Andenken zum Bau des Koralmtunnels einen Ehrenplatz in seinem Geschäft geben.