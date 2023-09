Wetterprognose

Bis zu 16 Grad: In Kärnten darf man sich weiter über Sonne freuen

Kärnten - Auch am Freitag scheint in Kärnten wieder überall die Sonne. Während es in der Früh noch recht frostig ist, steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 16 Grad.

