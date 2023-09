Bis zu 18 Grad Das Wetter in der Steiermark bleibt sehr sonnig Steiermark - Der Morgen beginnt in der Steiermark noch recht frostig. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen im ganzen Land auf 13 bis 16 Grad an. Im Norden kann das Thermometer aufgrund des Föhns bis zu 18 Grad erreichen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © Elisa Auer

Der Freitag startet in der Steiermark verbreitet frostig. Die Sonne lässt sich allerdings tagsüber immer häufiger blicken und durch den spürbaren Südostwind wird es milder als in den vergangen Tagen. “Ein paar hohe Schleierwolken zeigen sich am Himmel”, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach Frühwerten zwischen -6 und -2 Grad steigt die Temperaturen im ganzen Land deutlich an. Zwischen 13 und 16 Grad sind zu erwarten. Stellenweise sind mit Föhn im Norden auch bis zu 18 Grad möglich.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.