Nicht auf die lange Bank schieben Bis zu 500 Euro mehr: Steuer­ausgleich selbst machen lohnt sich heuer so richtig Steiermark - Der Steuerausgleich steht wieder an und dieses Jahr könnte es sich tatsächlich ganz besonders lohnen, wenn man ihn selbst macht. Bis zu 500 Euro mehr warten auf euch, wenn ihr es erledigt und es nicht auf die lange Bank schiebt, bis es automatisch erledigt wird. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (380 Wörter) © Fotomontage Pexels & pixabay / Bru-nO

Im März machen viele Österreicher traditionell ihren Steuerausgleich des Vorjahres. Der Grund dafür ist einfach: Bis dahin sollten nämlich die Jahreslohnzettel beim Finanzamt vorliegen. Dass auch das nicht immer sicher ist, zeigte das “Pensionisten-Problem” der vergangenen Wochen – wir haben berichtet. Allgemein sind jedenfalls vom Familienbonus bis hin zur Pendlerpauschale viele Boni stark gestiegen. Zudem bringt der “Teuerungsabsetzbetrag” für geringere Einkommen von bis zu 24.500 Euro bis zu 500 Euro zusätzlich. Doch auch an anderer Stelle kann man viel Geld “verdienen”.

Einige Boni werden nicht automatisch erfasst

Wer den Steuerausgleich nämlich selbst macht, kommt in den Genuss von vielen weiteren Boni, die nicht automatisch erfasst werden und so beim automatischen Steuerausgleich nicht berücksichtigt werden. Wer darauf verzichtet, es selbst zu erledigen, für den wird das im Juli dann gemacht – und dabei entgehen euch hunderte Euro. Insgesamt kann das auf bis zu 500 Euro steigen, die man im Schnitt mehr bekommt als bei der antragslosen Veranlagung, wie “finanz.at” erklärt. Es würde sich also so richtig lohnen, den Steuerausgleich selbst zu machen. Statt durchschnittlich etwas über 200 Euro warten durchschnittlich über 700 Euro auf die Arbeitnehmer.

Wie mache ich den Steuerausgleich?

Zwei Möglichkeiten hat man, den Steuerausgleich zu machen. Einerseits kann man ihn per “Formular L1” und über den Postweg an das Finanzamt direkt machen oder über FinanzOnline und über das Internet. Für letztere Möglichkeit hat vor allem die Arbeiterkammer erst kürzlich ein längeres Erklärvideo erstellt, dass jedoch Jeden sicher durch die Schritte des Steuerausgleichs führen soll. Da das Video auch “Marker” hat, kann man in der Zeile unten vorspulen und Schritte überspringen, die man eventuell bereits kennt oder schon gemacht hat.

Zahlreiche weitere Boni erwarten uns

Doch dem nicht genug. In diesem Jahr warten noch zahlreiche weitere Boni auf uns alle. Neben dem Kärnten-Bonus, der aktuell noch ausgezahlt wird, ist das auch der Klimabonus, der in diesem Jahr gestaffelt wird. Pensionisten haben mit Anfang März ebenfalls 500 Euro zusätzlich bekommen, doch auch hier hat es einige Hürden zu überwinden gegeben. Viele erhalten ihr Geld daher erst etwas später. Doch wenn ihr wissen wollt, welche Boni noch so auf euch warten, haben wir sie euch hier zusammengefasst.