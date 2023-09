Sie wurden gefasst Täter wollten für gestohlene Gas­flaschen Pfand haben Klagenfurt - In der Nacht auf heute wurden in Klagenfurt einer Firma elf Gasflaschen gestohlen. Drei Täter konnten von der Polizei nun ausgeforscht werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Zwei Männer (30 & 34 Jahre alt) und eine junge Frau (20 Jahre alt) konnten von Polizisten in Klagenfurt nach einem Einbruchsdiebstahl ausgeforscht werden. Sie haben in der Nacht auf heute in Klagenfurt elf Gasflaschen gestohlen und wollten diese bei der Firma gegen Auszahlung des Retourpfandes wieder zurückgeben. Kurz darauf konnte man sie in einem nicht zugelassenen ausländischen Auto anhalten. Beim 34-Jährigen wurde ein Totschläger sichergestellt, er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen sollen weitere Anzeigen erstattet werden.