Nord- oder Polarlichter Wow: Seltenes Himmels­phänomen von Kärnten aus zu sehen Kärnten - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag war in Kärnten ein äußerst seltenes Himmelsphänomen zu sehen, wie die "Geosphere Austria" berichtet: Das so genannte Nord- oder Polarlicht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © Screenshot Webcam Naturpark Dobratsch

“War zufälliger Weise jemand von euch heute Mitternacht am Gipfel des Großglockners und hat nach Norden geschaut?” So startet das Posting der “Geosphere Austria” am heutigen Donnerstag. In der Nacht auf heute waren nämlich von Österreichs höchstem Punkt aus tatsächlich die bunten Nordlichter zu sehen. Auch von den Kärntner Nockbergen aus soll es teilweise zu sehen gewesen sein, wie die Wetterexperten weiter erklären. In vielen anderen Regionen haben allerdings Wolken den Blick auf das Himmelsschauspiel verdeckt. Aber was war eigentlich los?

Sonnensturm vor fünf Tagen dafür verantwortlich

Die Sonne war in den letzten Tagen besonders aktiv, berichtet die Geosphere. Jener Ausbruch der Sonne vor fünf Tagen gegen 16 Uhr habe dabei zu den aktuellen Polarlichtern geführt. Im Norden Europas und im Süden der Südhalbkugel waren die Lichter noch beeindruckender zu sehen – dort sind sie auch für gewöhnlich “zu Hause”. In Mitteleuropa ist dieses Phänomen deutlich seltener zu Gesicht zu bekommen.