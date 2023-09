Heute Nachmittag Zwei Verletzte bei Unfall mit Rettungs­wagen in Graz Graz-Puntigam - Donnerstagnachmittag, 16. März, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 59-Jähriger in der Rudersdorfer Straße in Richtung Norden und wollte die Kreuzung Puntigamer Straße / Puchstraße gerade überqueren, als ein Rettungswagen mit Folgetonhorn und Blaulicht, so beschwichtigt der 42-jährige Fahrer, kreuzte und dementsprechend über die rote Ampel fuhr.

Zwei Verletzte

Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 59-Jährigen wurde gegen einen an der Kreuzung stehenden Wagen geschleudert und kam am Dach liegend zum Stillstand. Im Rettungswagen befanden sich zwei 19-jährige Sanitäter. Beide wurden leicht verletzt und im UKH Graz behandelt. Die anderen Personen blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit acht Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.