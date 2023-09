In Leoben

Drei Personen bei Kollision an Kreuzung verletzt

Leoben - Am heutigen Donnerstagnachmittag kam es in einem Kreuzungsbereich in Leoben zum Zusammenstoß zweier Autos. Drei Personen wurden dabei verletzt.

