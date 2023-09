Platz 4 Saison-Auftakt: Kärntner Matthias Reiner erfolg­reich bei den Lipica Open 2023 Kärnten/Slowenien - Internationaler Saison-Auftakt in Slowenien bei den Lipica Open 2023 und regionalem CISM-Militär-Wettkampf. Matthias Reiner landet mit zwei Etappensiegen gesamt auf Platz 4. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) © KK

Von 11. bis 15. März fand im Karstgelände rund um die slowenische Lipizzaner Heimat ein 5-Tage Wettkampf statt. Das orientierungstechnisch schwierige aber auch schneefreie Gelände in Slowenien lockt mit den unzähligen tiefen Karst-Dolinen jedes Jahr ein starkes internationales Starterfeld an. Am gesamten Lipica Open Event waren 1600 Starter aus 29 Nationen am Start. Im Zuge dessen wurde auch ein CISM-Militär-Wettkampf mit Soldaten aus 14 Nationen ausgetragen, darunter eine 11-köpfige Delegation vom Österreichischen Bundesheer. In der Men-Elite-Klasse starteten somit 156 Männer.

Platz 4 für Matthias Reiner

Für Matthias Reiner (Naturfreunde Villach Orienteering & Heeresleistungssportler) entwickelte sich der Wettkampf nach einem holprigen Start zu einem guten ersten Formcheck nach einer längeren Verletzungspause letzten Herbst. Nach den Plätzen 34 und 15 an den ersten zwei Etappen am Wochenende, konnte er am Montag einen Etappensieg feiern und mit einem weiteren Sieg am Dienstag seine Form erneut bestätigen. Mit einem weiteren 3. Platz in der Abschlussetappe am Mittwoch sichert sich der Villacher als bester Österreicher den 4. Gesamtrang, nur eine Minute vom Podium entfernt.

“Es ist eine harte Geschichte…”

„…über fünf Tage hinweg konstant zu performen, das schafft fast keiner. Bei mir war leider die erste Etappe ein negativer Ausreißer, welcher mich viel Zeit und Plätze in der Gesamtwertung kostete. Aber ich bin sehr glücklich gleich zwei Etappen in Folge zu gewinnen, es zeigt mir, dass mein Wintertraining Wirkung zeigt.“ So Reiner. Für den Kärntner geht auch bald in Österreich die Saison los, Ende März sind die ersten Austria Cups im Burgenland und im April geht es zu Wettkämpfen nach Schweden sowie Italien.