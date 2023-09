Tatverdächtiger ausgeforscht "Hatte kein Geld": 34-Jähriger versuchte Fast­food-Lokal zu über­fallen Graz - Wie berichtet hatte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 26. Jänner 2023 zwei Reinigungskräfte eines Fastfood-Restaurants mit einer Waffe bedroht und versucht, Bargeld zu rauben. Es blieb beim Versuch, der Täter flüchtete. Ermittler des Landeskriminalamtes konnten nun einen 34-Jährigen als Tatverdächtigen ausforschen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Vorarlberg

Umfangreiche und akribische Ermittlungen führten zur Identität des 34-jährigen, in Graz wohnhaften Bosniers. Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 21 Uhr wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Graz von Ermittlern des Landeskriminalamtes mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatkleidung sowie weitere tatrelevante Gegenstände.

In finanzieller Not

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Verdächtige umfassend geständig. Er gab an, die Tat aufgrund seiner prekären finanziellen Lage geplant und ausgeführt zu haben. Bei der Tatwaffe hatte es sich um eine Spielzeugpistole inklusive Schalldämpfer gehandelt, die er bei seiner Flucht verloren habe. Teile der Spielzeugpistole konnten sichergestellt werden. Der Verdächtige wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nach einem Mittäter, der ein mögliches Fluchtfahrzeug gelenkt haben dürfte, wird noch gefahndet.