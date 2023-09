Wieder Drogentoter

Bekannte fand Klagenfurter (48) tot in seiner Wohnung

Klagenfurt - Am 10. März 2023, vormittags, wurde ein 48-jähriger Klagenfurter leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt von seiner Bekannten aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte keine Lebenszeichen mehr feststellen.