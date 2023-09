Gemeinde verkauft Schule Ab 300.000 Euro: Kärntner Volks­schule steht zum Verkauf Weißbriach - Die Gemeinde Gitschtal verkauft die Volksschule in Weißbriach mitsamt angrenzendem Grundstück. Der Mindestangebotspreis liegt bei 300.000 Euro. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Montage: 5min.at/Screenshot willhaben

Die Volksschule in Weißbriach steht zum Verkauf – mitsamt angrenzendem Grundstück. Die voraussichtliche Übergabe an einen neuen Eigentümer ist bis Jänner 2025 geplant, spätestens aber mit Umzug in die neue Volksschule, wie in der Verkaufsanzeige auf willhaben.at zu lesen ist. Der Mindestangebotspreis für das Projekt liegt bei 300.000 Euro. “Ein Nachnutzungskonzept wird gefordert und muss Bestandteil des Angebotes sein”, heißt es. Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal wird die Nachnutzung in die Vergabe an die Bieter mit einem festgelegten Punktesystem bewerten. Die Vergabe erfolge ausschließlich durch den Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal.