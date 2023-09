ÖBB warnt Technische Störung sorgt für Zug­ausfälle in ganz Österreich Österreich/Steiermark - Aktuell kommt es in ganz Österreich zu Zugausfällen und Verspätungen. Grund ist laut ÖBB eine technische Störung. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) © Daniel Raunig

Wer heute mit dem Zug unterwegs ist, muss viel Geduld mitbringen. Wegen einer technischen Störung im System kommt es derzeit in ganz Österreich zu Zugausfällen und Verspätungen, dies berichtet die ÖBB am Freitagvormittag. “Wir sind bemüht, die derzeitige Störung so schnell wie möglich zu beheben”, teilt das Unternehmen mit. Wie lange dies dauern wird, ist noch nicht klar. Ob deine Zugverbindung betroffen ist, siehst du hier.