Villach - Deine Arbeit ist fad und eintönig? Dann ist es höchste Zeit, etwas Sonne in dein Berufsleben zu bringen! Bei der Villacher Firma THM Sonnenschutz stehen die Mitarbeiter an erster Stelle: Vom Firmenausflug samt elf Gänge bis hin zur überdurchschnittlichen Bezahlung mit Zulagen - einfach ein Traumjob!

Die Firma THM Sonnenschutz wurde 1995 als kleines Sonnenschutz-Unternehmen in Villach gegründet. Durch die exakte Abwicklung der Aufträge und durch ihre Fexibilität konnten sie in kurzer Zeit einen enormen Kundenzuwachs verzeichnen. Heute, knapp 30 Jahre später ist es DIE Adresse für Sonnenschutz in Villach! Doch nicht nur die Firma, sondern auch das Team ist in den Jahren mitgewachsen und nun sucht das Unternehmen Verstärkung!

Ein gelungener Team-Ausflug!

Dass die Mitarbeiter bei THM Sonnenschutz an erster Stelle stehen, beweist ein kürzlich unternommener Firmenausflug. Nach einem gemeinsamen Besuch bei einer der Produktionsstätten in Laibach, gab es für die Mitarbeiter ein wahres Verwöhnprogramm: Von einem Pizza-Mittagessen, über ein Gokart Rennen in Laibach bis hin zu einer Weinverkostung mit Käsebegleitung bei BURJA in Podnanos spielte der Tag alle Stücke! Und wer bis dahin noch immer nicht satt war, konnte am Abend bei einem 11 Gänge-Menü in der Gostilna Zeja nach Lust und Liebe weiter schlemmen. Nach einer Nacht im Hotel Nova Gorica und einem reichhaltigen Frühstück ging es dann gemeinsam wieder zurück nach Hause – das nennen wir mal einen gelungenen Team-Ausflug!

Werksbesuch bei einem der Produzenten in Laibach © THM Sonnenschutz GmbH Gokart Rennen in Laibach mit Elektroantrieb Laibach © THM Sonnenschutz GmbH Weinverkostung mit Käsebegleitung bei BURJA in Podnanos © THM Sonnenschutz GmbH Und den ganzen Tag Essen vom Feinsten! © THM Sonnenschutz GmbH

Jetzt Teil des Teams werden!

Du möchtest auch so coole Firmenausflüge erleben? Dann werde jetzt Teil des Teams! Dich erwartet eine Festanstellung und ein sicherer Job in einer zukunftsträchtigen Branche. Außerdem profitierst du von zahlreichen Weiterbildungsangeboten und dem tollen Arbeitsklima bei THM Sonnenschutz! Und das Beste: Bei überdurchschnittlicher Bezahlung mit Zulagen hast du trotzdem jedes Wochenende frei! Was du dabei mitbringen solltest ist auf jeden Fall handwerkliches Geschick und Schwindelfreiheit. Auch ein Führerschein ist von Vorteil! “Arbeiten in unserem Unternehmen bedeutet, dass du in einem ausgezeichneten Betriebsklima zu einer unverzichtbaren Fachkraft ausgebildet wirst und bleibst”, hält Geschäftsführer Stefan Mathis dazu fest. Hier kannst du dich ganz einfach bewerben!

Deine Vorteile im Überblick Festanstellung

Sicherer Job in einer zukunftsträchtigen Branche

Weiterbildungsangebote

Tolles Arbeitsklima

Hochwertige Arbeitskleidung

Überdurchschnittliche Bezahlung mit Zulagen

Immer freies Wochenende!

Was du mitbringen solltest Handwerkliches Geschick

Gute Sprachkenntnis in Deutsch

Führerschein

Schwindelfreiheit

“Keine Idee ist uns zu ausgefallen!”

Doch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden stehen bei THM Sonnenschutz an erster Stelle: “Wir bieten immer Gesamtkonzepte an, wobei die kostenlose und unverbindliche Beratung sowie eine reibungslose Montage einen hohen Stellenwert einnehmen. Unsere Produkte richten sich an Kunden, die das Elegante und das Hochwertige unserer Beschattungssysteme schätzen. Sei es in privaten Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden, Geschäftslokalen, in Hotels oder Gewerbe”, erklärt Mathis. Dabei ist keine Vorstellung zu schwierig und keine Idee zu ausgefallen! “Ihr Vertrauen gibt uns die Chance, dass wir uns weiterentwickeln und wachsen”, so der Geschäftsführer abschließend.