"Jeder Euro hilft" Kärntner DJ veranstaltet "Spenden­stream" für schwer verletzten Familienvater Velden - Nach einen schweren Unfall Anfang des Monats, ist für einen Familienvater aus Velden nichts mehr, wie es war. Freunde und Familienangehörige haben sich nun eine ganz besondere Aktion ausgedacht, um ihm finanziell unter die Arme zu greifen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) Der Kärntner DJ Luca Restuccia möchte der Familie mit einem "Spendenstream" auf TikTok helfen. © Montage: Luca Restuccia/pixabay

Wie wir bereits berichteten, kam ein Familienvater aus dem Bezirk Villach am Dreiländereck aus unbekannter Ursache von der Rodelbahn ab und stürzte daraufhin knapp 70 Meter in die Tiefe. Seither liegt er im Krankenhaus. Bekannte, Freunde und Verwandte möchten nun helfen.

Livestream für einen guten Zweck

Auch Luca Restuccia ist mit der Familie gut befreundet und möchte in der ohnehin schwere Zeit zumindest finanziell eine kleine Stütze sein. Er veranstaltet am Samstag, den 18. März um 18 Uhr, einen Livestream auf Tik Tok. Insgesamt vier Stunden wird der Kärntner DJ auf der Videoplattform auflegen und freut sich schon über ein paar Musikwünsche. Die gesammelten Spenden kommen natürlich dem verunfallten, 38-jährigen Familienvater und seiner Frau zu Gute. “Jeder Euro zählt und gemeinsam können wir einiges erreichen”, so Luca. Die Spenden sollen auf dieses extra eingerichtete Paypal Konto überwiesen werden und nicht direkt auf der Videoplattform. So kann sichergestellt werden, dass auch jeder Euro ankommt.