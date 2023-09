Cool! Taschen-Lieb­haber auf­gepasst: "Le Bag" eröffnet bald im Atrio Villach - Gute Nachrichten für alle Villacher Fashion-Fans: Ende April eröffnet "Le Bag" im Einkaufscenter Atrio. Das ist dann der dritte "Le Bag"-Store in Kärnten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © 5min.at

So ziemlich jeder Villacher kennt den “Lederfranz” am Hauptplatz. Seit 1989 wird der Betrieb von der Familie Gelautz geführt. Hinzukommen noch die beiden “Le Bag”-Stores im Südpark und in den City Arkaden. Und es wird weiter expandiert: Ende April eröffnet das neue Taschengeschäft im Atrio. “Wir sind mit Atrio bereits länger im Gespräch und haben dort noch nach einem geeigneten Standort gesucht”, so Daniel Gelautz, Geschäftsinhaber, gegenüber 5 Minuten.

“Northland” geht, “Le Bag” kommt

Mit der 130 Quadratmeter Verkaufsfläche von “Northland” ist Familie Gelautz nun fündig geworden. Mit Ende März schließt das Sportbekleidungsunternehmen seine Filiale im Atrio, nachdem “Northland” vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet hatte. Mehr dazu liest du hier. “Wir haben sofort die Chance für einen Store im Atrio genützt”, meint Gelautz erfreut. Wo jetzt noch “Northland” zu Hause ist, zieht Ende April also “Le Bag” ein.