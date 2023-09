Ganz ohne Chemie: Mit TOROS sagst du Unkraut den Kampf an Klagenfurt - Gartenliebhaber nervt wahrscheinlich nichts so sehr wie unliebsames Unkraut. Davon konnte auch Wilfried Vejnik aus Ebenthal ein Liedchen singen. Mit Erfinderreichtum und Durchhaltevermögen hat er ein universelles Gartengerät erfunden, das die unerwünschten Pflanzen direkt bei der Wurzel packt! Ganz ohne Chemie! von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (654 Wörter) Werbung Wilfried Vejnik hat Erfinderreichtum bewiesen und den TOROS Unkrautstecher erfunden. © Privat

Unkraut raubt anderen Pflanzen Wasser, Nährstoffe und Licht, und bremst so deren Wachstum. Zwischen Rindenmulch, Schotter und Kies sieht der Wildwuchs zudem unschön aus. Wer nicht zur Chemiekeule greifen möchte, sollte das Unkraut mechanisch entfernen. Doch reine Handarbeit kann ganz schön anstrengend werden.

Unkraut mit der Hand zu entfernen ist zeitraubend und mühsam. © pixabay

Kreativer Kopf mit Erfindergeist

Wilfried Vejnik zog im Jahre 2004 mit seiner Familie in ein neues Haus ein und stieß bereits nach einem Jahr auf ein Problem, das viele von uns kennen – lästiges Unkraut! „Ich finde zu einem schönen Eigenheim gehört auch eine gepflegte, unkrautfreie Außenanlage“, meint Wilfried. Deswegen ist die Familie den Wildkräutern im eigenen Garten mit sämtlichen Gerätschaften zu Leibe gerückt. Doch mit keinem der Unkrautvernichter war Wilfried wirklich zufrieden. Zudem war es ihm wichtig, Unkraut ohne Chemie entfernen zu können. „So habe ich mir gedacht, wenn Nägel aus dem Holz gezogen werden können, warum nicht auch Unkraut aus dem Boden“, erinnert sich der Hobbyerfinder.

Mit TOROS packst du die Pflanze direkt an der Wurzel. © privat

Der lange Weg von der Idee zum Gerät

Und so kam es, dass Wilfried Vejnik den Unkrautstecher TOROS erfunden hat, der die unerwünschten Pflanzen mitsamt der Wurzel aus dem Boden zieht. „Da das so gut funktioniert hat, haben mich Bekannte und Familie ermutigt, dieses Gartengerät zur Unkrautbekämpfung auch anderen als Problemlöser anzubieten. Deswegen habe ich 2016 beschlossen, mir einen Gebrauchsmusterschutz sowie ein Patentrecht zu sichern“, erzählt Wilfried, der in sein Projekt viel Zeit und Geld investierte. Bis zur Produktion und dem Verkaufsstart im August 2022 musste er aber auch einige Rückschläge in Kauf nehmen. Doch der Erfinder gab nicht auf!

Regional und nachhaltig

„Für mich kam nur eine Produktion in unserer Nähe in Frage. In ganz Österreich und in Deutschland habe ich nach einem Produzenten gesucht. Aber alle Großbetriebe produzieren ihre Werkzeuge aus Kostengründen im asiatischen Raum“, erinnert sich Wilfried. Doch Hartnäckigkeit zahlt sich aus. „Schließlich habe ich in einem Unternehmen in Slowenien, unweit der Kärntner Landesgrenze, einen Partner gefunden, der den TOROS nun aus nachhaltigem und recyclebarem Material herstellt. Zudem werden dadurch auch die Lieferwege extrem verkürzt und Ressourcen geschont.“

Mit TOROS sagst du Unkraut chemiefrei den Kampf an. © WV Greenspace

Universelles Gartengerät

„Der TOROS ist ein Allrounder für alle Eigenheimbesitzer, Hobby- und Schrebergärtner, Hausmeister, Platzmeister auf Spiel – und Sportplätzen oder bei Magistrats- und Gemeindebauhöfen“, verrät der kreative Kopf. „Durch die patentierten Gabelzinken erfasst er wirklich jedes Unkraut mit langen oder kurzen Wurzeln im Rasen, auf Schotterwegen, gemulchten Beeten und er entfernt diverse Flechten und Moose im Splittkies!“ Der TOROS hilft dir beim Unkraut entfernen und ist bei „normaler“ Verwendung praktisch unzerstörbar. „Ein einfaches, mechanisches Gerät ohne viel Schnick-Schnack als effektive Unkrautbekämpfung.“

Zwei in einem

Die Unkrautsaison startet bereits jetzt im März – viele Unkräuter haben ihre Blütezeit bis Ende Oktober! Für wen ein perfekter Rasen wichtig ist, muss also einige Monate damit aufwenden ihn zu pflegen! Da kommt der TOROS gerade recht! Denn er ist ein Unkrautstecher und eine Bügelzughacke zugleich! Durch das Rückwärtsziehen der ovalen Tritthilfe kommt es zur bequemen Lockerung des Bodens, wodurch das Jäten im Garten oder unter Sträuchern erleichtert wird.

Der TOROS besteht aus nachhaltigem und recyclebarem Material. Der Werkzeugkopf ist aus Eisen und das Holz des Buchenholzstiels wird aus heimischen Wäldern gewonnen. © WV Greenspace

Chemiefreie Unkrautentfernung

„Unkräuter sind Pflanzen, die wiederkommen, wenn sie nicht effektiv und nachhaltig entfernt werden“, weiß Wilfried und fügt lächelnd hinzu: „Unkraut braucht man nicht zu säen, aber effektives Jäten hilft dagegen.“ Der beste Zeitpunkt dafür ist übrigens nach einem ergiebigen Regenguss. Die speziell gebogenen und spitzen Gabelzinken des TOROS dringen tief ins Erdreich ein und ermöglichen es, das Unkraut mit Wurzel ausreißen zu können – nachhaltig, chemiefrei und effektiv! Doch der TOROS war erst der Anfang, verrät der Erfinder: „Weitere Problemlöser bzw. „heiße Eisen“ habe ich noch im Feuer, aber das ist eine andere Geschichte.“

