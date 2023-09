Ein weiterer festgenommen, einer auf der Flucht 52 Einbruchsdiebstähle geklärt: Täter stellte sich selbst Steiermark - Kriminalisten der Landeskriminalämter Steiermark und Oberösterreich klärten insgesamt 52 Einbruchsdiebstähle. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, einer ist noch auf der Flucht. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © 5min.at

Kriminalisten der Landeskriminalämter Steiermark und Oberösterreich führten zwischen September 2021 und März 2022 gemeinsam und in Kooperation mit den tatortzuständigen Dienststellen intensive Ermittlungen zu einer Serie von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser. Die vorerst unbekannten Täter standen im Verdacht, zur Dämmerungszeit in Wohnhäuser in der Steiermark (Bezirke Graz, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Weiz) und Oberösterreich eingebrochen zu haben. Sie erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro und verursachten einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Zwei Täter geschnappt

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnten drei Männer (31, 40 und 50) aus dem Kosovo, teilweise ansässig im Raum Graz-Umgebung, ausgeforscht werden. Bereits am 23. Mai 2022 wurde der heute 50-Jährige bei Hausdurchsuchungen im Bezirk Graz-Umgebung festgenommen. Am 16. März 2023 stellte sich der 31-Jährige den ermittelnden Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark. Der 31-Jährige, der großteils geständig war, wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nach dem dritten Tatverdächtigen (40) wird gefahndet.