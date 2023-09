Wechsel an der Spitze Verein Zentral­raum Kärnten: Doris Posch übernimmt Führung Kärnten - Mit Doris Posch hat der Verein Zentralraum Kärnten Plus seit 15. März eine neue Geschäftsführerin und Koordinatorin. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der 69 Mitgliedsgemeinden und –Städte zu intensivieren und den Zentralraum mit vereinten Kräften weiterzuentwickeln. von Sabrina Tischler 4 Minuten Lesezeit (487 Wörter) © Stadt Klagenfurt

Der Verein Zentralraum Kärnten Plus hat sich mit seiner Gründung im Jahr 2020 zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden zu stärken, um gemeinsame Ziele mit gebündelten Kräften noch intensiver vorantreiben zu können. 69 Gemeinden und Städte mit rund 300.000 Einwohnern aus den Bezirken Villach Stadt und Land, Klagenfurt Stadt und Land, St. Veit sowie Feldkirchen machen den Zentralraum zu den boomenden Metropolregionen im Süden Österreichs sowie im gesamten Alpen-Adria-Raum.

Neue Spitze

Seit 15. März 2023 hat der Verein Zentralraum Kärnten Plus eine neue Geschäftsführerin und Koordinatorin. Die 33-jährige BWL-Absolventin Doris Posch folgt Adnan Alijagic. Doris Posch war zuletzt im Regierungsteam von Landesrat Martin Gruber für Bürgeranfragen zuständig. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, die Kooperationen zwischen den Gemeinden weiter auszubauen, um mit vereinten Kräften die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, Bildung, Mobilität, Fachkräftemangel, Energie und Nachhaltigkeit. Die neue Geschäftsführerin Doris Posch bezeichnet den Zentralraum als wichtigen Impulsraum: „Hier gilt es, die gemeinsamen Potenziale der Städte und Gemeinden auszuschöpfen.“

Den Zentralraum auf die nächste Stufe zu heben

Villachs Bürgermeister Günther Albel, er ist auch Ratspräsident des Vereins Zentralraum Kärnten, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich heiße Doris Posch herzlich willkommen und wünsche ihr viel Erfolg für ihre Aufgabe, den Zentralraum weiterzuentwickeln und auf die nächste Stufe zu heben. Sie ist fachlich breit und kompetent aufgestellt, hat die nötige Erfahrung und ein gutes Netzwerk.“

Auf gute Zusammenarbeit

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (1. Stellvertreter Zentralraum- Ratspräsident) ergänzt: „Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, wie wir sie bisher auch schon hatten. Wir haben mit dem Zentralraum Kärnten künftig einiges vor und ich wünsche Frau Doris Posch alles Gute für die neue und spannende Herausforderung.“

Städte und Gemeinden reichen sich die Hand

Dem schließt sich St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer (Kassier des Vereins) an: „Im Zentralraum Kärnten Plus reichen sich Städte und Gemeinden die Hand, um gemeinsame Ziele zu verfolgen, Chancen zu nutzen, Impulse zu setzen und Herausforderungen Seite an Seite zu begegnen. Ich freue mich, dass wir Doris Posch als neue Geschäftsführerin gewinnen konnten, um dies zu erhalten, die Stärken unseres Zentralraums weiter zu bündeln und die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts abzusichern.“

Was ist der Verein Zentralraum Kärnten?

Der Verein Zentralraum Kärnten ist ein freiwilliger Zusammenschluss von regionalen und überregionalen Partnern über die kommunalen Verwaltungsgrenzen hinweg. Der Zentralraum Kärnten ist eine etablierte, regional und international vernetzte sowie innovative Organisationsform. Durch eng aufeinander abgestimmte Vorgehensweisen und durch verlässliche Kooperationen wird auf allen Ebenen ein Mehrwert für jede Einzelne, jeden Einzelnen und die Gesamtheit der Mitglieder geschaffen. Grundsätzlich soll sich der Zentralraum Kärnten als Österreichs erste EU-Metropolregion, südlich der Alpen formieren und etablieren.