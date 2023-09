Zwei Mädchen Erste Verdächtige nach Bomben­drohungen gefasst? Klagenfurt - Scheinbar wird es für zwei Mädchen einer Klagenfurter Schule nun ernst. Sie sollen die ersten beiden Verdächtigen im Zuge der zahlreichen Bombendrohungen der letzten Tage in Kärnten sein. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © 5min.at

In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Bombendrohungen in Kärntner Schulen gegeben – heute war auch die Arbeiterkammer betroffen. Nun soll es zwei Verdächtige geben – es soll sich um zwei Mädchen einer Klagenfurter Schule handeln, wie Medien berichten. Derzeit würden die Ermittlungen in diesem Fall und in allen weiteren Fällen weiterlaufen. Auf Nachfrage von 5 Minuten konnte die Polizei zu laufenden Ermittlungen keine weitere Auskunft geben.