"Three Canaries" Retro-Feeling garantiert: Neuer Plattenladen eröffnet in Graz Graz - „Leidenschaft zur Musik seit Kindheitstagen“ antwortet Shop-Inhaber Stefan Krenn auf die Frage, wie es von der Vision und Träumerei jetzt zur Umsetzung und letztendlich Eröffnung eines eigenen Plattenladens in Graz kam. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) © Elisa Auer

An alle Vinyl-Fans: Diese Neuigkeit wird eure Herzen höher schlagen lassen. Der neue Plattenladen “Three Canaries” eröffnet praktisch direkt an der Mur-Promenade in Graz-Jakomini. “Wir freuen uns künftig auf viele, leidenschaftliche Musik-Fans und neugierige Gäste” so Stefan Krenn, der Besitzer des Shops. Am Samstag, dem 25. März findet die Eröffnung des Plattenladens am Langedelwehr 34 in Graz statt und werden um 14 Uhr erstmals die Shop-Türen geöffnet.

© Elisa Auer © Elisa Auer © Elisa Auer

Eröffnung wird mit Live-Musik gefeiert

„Mit rund 7.000 LP´s aller Musik-Stile und unzähligen Bands und Künstlern – national wie international – ist unser Laden umfangreich bestückt“, so der Sammler und lacht: „Und es kommen immer wieder welche dazu“. Ein Teil seiner „Vinylographie“ ist zusätzlich auf der Vinyl-Onlineplattform „Discogs“ ersichtlich und dort auch bestellbar.Am Eröffnungstag gibt es standesgemäß Live-Musik von SteirAkustik und weiteren musikalischen Highlights, Snacks und Gewinnspiele