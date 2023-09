"Die Grenzwanderer" Villacher Geisterjäger auf "Tour": Spricht 7-Jähriger mit einem Geist? Villach - Die Villacher „Geisterjäger“, die sich nun mit frischen Kräften neu gruppiert "Die Grenzwanderer" nennen, haben sich ein Mal mehr auf die Spur und Herkunft paranormaler Aktivitäten begeben. Sie stießen dabei auf einen Buben, der sowohl nachts als auch am Tag mit einem Geist plaudert. von Manfred Wrussnig 4 Minuten Lesezeit (598 Wörter) © KK / Privat

Es war ein Bericht auf 5 Minuten, der einen Familienvater veranlasste, einen Brief an die Grenzwanderer zu schreiben. “Er wusste nicht, mit wem er über die Begebenheiten, die sich in seinem Haus zutragen, sprechen kann”, berichtet Gruppengründer Michael Amlacher gegenüber 5 Minuten. Die Sorgen des Vaters haben freilich einen besorgniserregenden, unheimlichen Hintergrund: Der heute 7-jährige Sohn soll schon seit zwei Jahren nachts aber auch am Tag mit einer männlichen Person sprechen – außerdem erzählt der Bub immer wieder Details aus dem Leben und Kindesalter des Vaters, die er eigentlich nicht wissen kann.

Undefinierbare Geräusche

„Mir ist das unheimlich“, schreibt der Vater. Amlacher: „Für den Sohn sei das angeblich normal und auf Nachfrage des Vaters habe der Sohn in keinster Weise Angst, mit dem Wesen in Kontakt zu treten. Selbstverständlich kann es sich hierbei aber auch um Phantasiegedanken des Buben handeln“, überlegt Amlacher. Und: „Zu glauben, imaginäre Freunde zu haben, ist besonders im Kindesalter keine neue Thematik, das wissen auch Fachleute“. Aber: „Woher hat er dann sein Wissen, was der Vater in seiner Kindheit erlebt hat?“, grübelt der Hobbyforscher. Was auch noch seltsam ist: Im Haus seien oft Geräusche zu hören, deren Herkunft nicht zuzuordnen wären. Der Vater berichtete außerdem, dass sein Hund oft, ohne ersichtlichen Grund, im Haus zu bellen beginne und ins Leere blicke.

“Es waren Stimmen zu hören”

Amlacher: “Daraufhin haben wir dem Haus mit unseren Gerätschaften einen Besuch erstattet und versuchten, Reaktionen zu erhalten, die eventuell als paranormal eingestuft werden könnten.” Stundenlang verweilte das Team in dem Haus. Lange brauchten die Hobbyforscher jedoch nicht auf ein Spukereignis zu warten, denn was darauffolgende Auswertungen und Analysen ergaben, ging es nach Aufstellung der Geräte sofort los. „Es konnten tatsächlich Stimmen aufgenommen werden. Ob es sich dabei zu hundert Prozent um Geister handelte, kann man nicht sagen. Fakt ist, es waren Stimmen zu hören, die definitiv nicht von uns gekommen sind”, so Amlacher. Aber es soll während der Untersuchungen noch unheimlicher geworden sein: Zwei Gerätschaften sollen, wie durch Geisterhand bewegt, plötzlich umgefallen sein.

Oft keine Erklärung

“Wir werten ja nicht nur das Audiomaterial aus, sondern auch alle Videoaufnahmen und da wir, je nach Möglichkeit, manche Kameras auch passiv weiterlaufen lassen, kommen Aufnahmen zustande, die wir vor Ort nicht mitbekommen. Darüber hinaus ist es dunkel, wir filmen mit Nachtsicht“, so Amlacher. Dem Gründer der “Grenzwanderer” sei bewusst, dass es für vieles eine rationale Erklärung gibt. „Aber für manche Geschehnisse finden wir keine. Ja, es gibt noch Menschen, die das Tun solcher Hobbyforscher belächeln, aber man versteht es, dass nicht jeder mit dieser Thematik etwas anfangen kann, sie daher belächelt oder sich lustig macht. Aber wir leben damit sehr gut.“

Das “Forschen” nach Antworten

Amlacher: “Ich teile auch nicht mit allen ihr Hobby oder ihre Freizeitbeschäftigung. Ich lese keine Artikel, deren Inhalt mich nicht interessieren und mache mich auch nicht darüber lustig.“ Die “Grenzwanderer” sind voller Motivation, weiter zu “forschen“ und Antworten zu bekommen um eventuelle, unerklärliche Geschehnisse zu dokumentieren. „Die beschriebene, paranormale Ermittlung in dem Haus war derart umfangreich, sodass sich die Veröffentlichungen, die wir machen, sogar in zwei Teile spalten werden. Wir bringen ja immer lediglich die Highlights unserer paranormalen Ermittlungen. Alle gezeigten Szenen sind weder gestellt noch künstlich hervorgerufen, sondern lediglich zur besseren Verständlichkeit gefiltert und hörbarer beziehungsweise sichtbarer gemacht“, so Amlacher abschließend.