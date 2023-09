Im Vergleich zum Vorjahr Lebens­mittel und Co.: Das ist im Februar teurer geworden Steiermark - Weiterhin bewegt sich die Inflation in Österreich über der zehn-Prozent-Marke. Im Februar lag sie bei 10,9 Prozent. Mit verantwortlich dafür waren auch Lebensmittel, deren Preise im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 Prozent gestiegen sind. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) © 5min.at

“Der leichte Rückgang der Inflation von 11,2 im Jänner auf 10,9 Prozent im Februar 2023 geht überwiegend auf den weniger starken Preisdruck bei Haushaltsenergie und Treibstoffen zurück”, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Vor allem in der Gastronomie und an der Supermarktkassa geht es aber weiterhin steil nach oben. Der Anstieg der Preise für Wohnung, Wasser und Energie hat sich nämlich im Vergleich zum Jänner etwas abgeschwächt. Besonders heftig war der Anstieg bei festen Brennstoffen mit 76 Prozent, was dennoch deutlich weniger ist als noch im Jänner (89,6 Prozent).

Preisdruck bei Milch, Käse und Eiern nahm leicht ab

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich durchschnittlich um 16,2 Prozent – etwas weniger als im Jänner (17 Prozent). Der Preisdruck insbesondere bei Milch, Käse und Eiern nahm leicht ab, ebenso bei Ölen und Fetten. Der Grund dafür sind die stark gesunkenen Butterpreise. Die Preise für Fleisch stiegen um 18,6 Prozent und jene für Brot und Getreideerzeugnisse um 16,1 Prozent. Gemüse kostete um 16,7, Obst um 5,4 Prozent mehr. Alkoholfreie Getränke verteuerten sich um 14 Prozent, wozu vor allem Kaffee (Plus 15,4 Prozent) beitrug.

Hotels und Restaurants wurden ebenfalls teurer

Ebenfalls teurer wurden Restaurants und Hotels (Plus 13,4 Prozent) – und zwar spürbar stärker als im Jänner. Treibstoffpreise hingegen stiegen ebenfalls um 13,4 Prozent, was allerdings weniger stark als im Jänner war. Für Flugtickets musste deutlich mehr bezahlt werden. Im Gegensatz zum Jänner waren vor allem Nahrungsmittel die Hauptpreistreiber, die Dämpfer dahingegen war vor allem die Haushaltsenergie.