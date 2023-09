Auf Mitarbeiter­suche: Nach wenigen Wochen legt Restaurant schon wieder "kurze Pause" ein Frauenstein - Erst vor wenigen Wochen hat "Das Hunnenbrunn" in Frauenstein aufgesperrt, mittlerweile sah man sich dazu genötigt, wieder "eine kurze Pause" einzulegen. Der Grund: Man ist auf der Suche nach Mitarbeitern. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Der Mitarbeitermangel in der Gastronomie macht auch vor neuen Restaurants nicht Halt. Erst vor wenigen Wochen, am 23. Februar, eröffnete “Das Hunnenbrunn” in Frauenstein am Standort des ehemaligen “Hügelwirts” seine Tore für die Gäste. Nun legt man im März allerdings eine kurze Pause ein. “Außergewöhnliche Zeiten erfordern manchmal besondere Maßnahmen”, steht auf der Website des Restaurants geschrieben.

“Wir kommen gestärkt zurück”

Im März wolle man eine Pause einlegen “und nur mehr die aufrechten Tischreservierungen verköstigen”, so die Verantwortlichen. In dieser Pause ist man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Für etwaige Unannehmlichkeiten möchte man sich entschuldigen. Man wolle jedoch gestärkt zurückkommen. Aktuell sucht man jedenfalls auf Facebook nach einem Koch und einem Kellner. Die Vergütung kann sich bei einer 5-Tage-Woche inklusive Verköstigung sehen lassen: 2.000 Euro netto.