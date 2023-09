Milde Temperaturen Sonnig und warm: So starten die Kärntner ins Wochenende Kärnten - Der Samstag wird wieder richtig sonnig. Bei Temperaturen bis zu 17 Grad, stimmt sich Kärnten schon auf optimale Frühlingstemperaturen ein. Der Morgen verläuft vorübergehend frostig und es weht der Wind. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © Rosie Orasch

Am Samstag setzt sich das durchwegs sonnige und milde Wetter weiter fort. Zunächst ziehen noch dünne Wolken in den Bergen durch. “Am Nachmittag zeigt sich der Himmel über Kärnten öfters auch wolkenlos”, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regional ist teilweise mit leichtem Süd- bis Südwestwind zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad an. In den frühen Morgenstunden liegen die Temeraturen allerdings bei frostigen -3 bis -1 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.